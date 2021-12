Roger Machado comanda treino com bola no Fazendão

O Bahia segue sua programação de treinamentos da intertemporada. Diferente da terça-feira, 26, quando a equipe fez atividades físicas e técnicas, o elenco do Tricolor treinou só com bola na tarde desta quarta-feira, 26.

Inicialmente, o técnico Roger Machado dividiu o elenco em duas equipes e comandou um trabalho de ataque contra defesa. Na segunda parte, foi a vez do treinador aplicar um trabalho coletivo, onde exigiu bastante a troca de passes e a marcação compactada.

Recuperado de lesão, o atacante Gilberto treinou normalmente. O único desfalque na atividade foi o zagueiro Ernando, diagnosticado com hérnia de disco. A equipe considerada titular foi montada com: Douglas; Nino, Jackson, Lucas Fonseca, Moisés; Gregore, Elton, Ramires, Elber, Artur; Gilberto.

O Bahia só volta a campo no dia 10 de julho, quando enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

adblock ativo