Roger Machado comanda trabalho tático no Fazendão

Com um trabalho tático na tarde desta quinta-feira, 15, o elenco do Bahia encerrou mais um dia de preparação para enfrentar o Goiás. A partida, válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão, ocorre neste domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Antes da atividade desta quinta, os jogadores assistiram no auditório do CT um vídeo sobre o duelo com o Palmeiras, No campo, Roger Machado comandou um treino de transição rápida e finalizações.

Lucas Fonseca e Moisés, poupados da movimentação de quarta, 14, trabalharam normalmente com bola. Com dores na coxa, o lateral-direito Nino Paraíba ficou na fisioterapia e, depois, realizou uma atividade na academia.

O Tricolor fará o seu penúltimo treino na manhã desta sexta, 16. Com 20 pontos, o Bahia é o décimo colocado da competição nacional.

