Roger Machado comanda primeiro treino como técnico do Bahia

Antes da apresentação oficial como novo técnico do Bahia, Roger Machado se reuniu com atletas e a diretoria do clube na manhã desta sexta-feira, 5, para, em seguida, comandar o primeiro treino no Tricolor.

O novo técnico terá cindo dias para implantar suas ideias de futebol na equipe baiana. A próxima partida do Bahia será na terça-feira, 9, contra o CRB, na Arena Fonte Nova, às 19h15, no jogo de volta da Copa do Brasil. As duas equipes empataram em 1 a 1 no primeiro duelo.

Desde a primeira partida contra o clube alagoano, o Bahia teve um período de uma semana para descanso, treinos e recuperação de atletas. O Esquadrão, nesta temporada, já realizou 24 partidas em apenas 77 dias (média de 1 jogo a cada 3.2 dias).

⚽️💪🔵🔴⚪ Registro dos primeiros minutos da atividade comandada por Roger Machado. #BBMP pic.twitter.com/tkKxTD2gk2 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 5 de abril de 2019

