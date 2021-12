Roger Machado admite pressão no Bahia por resultados positivos

Durante boa parte da Série A de 2019, o Bahia do técnico Roger Machado foi uma equipe estável. O Tricolor sob o comando do treinador fez o seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos e se manteve firme na luta por uma vaga na Libertadores. No entanto, na segunda parte do campeonato, o desempenho do Esquadrão caiu a ponto de se equiparar aos de equipes que brigam contra o rebaixamento.

>> Defesa vai mal e Bahia faz campanha de rebaixado no segundo turno da Série A

O Tricolor que não vence a seis jogos, ocupa atualmente a 9° colocação do Brasileirão com 43 pontos, mas pode ser ultrapassado por Vasco, Goiás e Atlético-MG já na próxima rodada. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 13, o técnico Roger Machado avaliou a sequência negativa do Bahia e projetou o fim de ano da equipe.

"Não tenho dúvida que esse momento pressiona o time, jogador e treinador. Nesses seis jogos, a gente volta para casa onde não tivemos bons resultados. Naturalmente há pressão. A pressão interna é de que a gente sabe que pode voltar no nível que nos credenciou aos primeiros colocados. Nossa campanha é tão sólida que continuamos em nono lugar. A gordura que criamos nos permite estar na competição. Claro que há pressão. Hoje, mais do que no começo do campeonato, acredito nesse time. No começo a gente idealizava, mas não imaginava que fosse chegar nessa condição. O que a gente fez? Se eu pudesse escolher, ao invés de ter pouca gente, gostaria de ter muita gente no estádio, mesmo que impaciente. Desejo que o torcedor continue confiando. Queremos fazer um fim de ano que o torcedor se orgulhe", afirmou.

O Bahia volta a campo no domingo, 17, contra o vice-líder Palmeiras na Arena Fonte Nova, em Salvador. Roger comentou as suas expectativas para a partida. "O Palmeiras é o segundo colocado. O empate do líder ontem ainda dá esperança de forma matemática,mas são os objetivos do Palmeiras e temos os nossos objetivos. O campeonato não tem facilidade, mesmo quando você joga com o último colocado ou com o vice-líder que tem chance. Queremos voltar a produzir bem, assim como foi parte do jogo com o Flamengo".

Após um intenso mês de outubro, o Tricolor teve uma semana inteira para se preparar para a partida seguinte. "Foram 10 jogos em 30 dias, primeira semana aberta... Hoje é o dia que todos vão pro campo. Ontem alguns foram, mas outros precisaram de descanso. A semana começou com motivação no alto, porque todos aproveitam da semana aberta para trabalhar e fazer o torcedor acreditar. É repassar tudo, escolher as melhores opções, a melhor forma, estudar o adversário e ir muito confiante para o final de semana", indicou Roger.

O treinador também revelou que o jovem meia-atacante Marco Antônio, que não jogou contra o Flamengo também será desfalque contra o Palmeiras. Ele está entregue ao departamento médico do clube com uma lesão no pé e não treina com o grupo desde a última quinta-feira, 7.

"Marco está no departamento médico, vai demorar um pouco mais. Não desce. Conversei com ele. É um menino muito talentoso, e perguntei se ele tinha um paralelo no primeiro momento que teve protagonismo no clube e agora com relação às duas quebras de evolução que teve por lesão. Queria dizer para ele que ele entendeu parte do processo e, por isso, teve a chance e nos ajudou", disse Roger Machado.

Roger também comentou o processo de evolução do jovem atleta. "A evolução de um atleta profissional depende de continuidade. Se, a todo momento, o atleta tiver uma interrupção ou outra, não atinge o melhor nível. O Marco, como bom ouvinte e bom atletas, entendeu e sabe que tem que viver por ser corpo, para tê-lo da melhor forma possível e ter, durante a maior parte do tempo, saúde atlética. Vai voltar daqui a pouco, e dá tempo de nos ajudar".

adblock ativo