Roger Machado abre preparação com foco na troca de passes e finalização

Após o empate nesta quarta-feira com o Atlético Mineiro, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 28, no Fazendão, e abriu a preparação para o duelo contra o CSA, no próximo domingo, 1, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Assim como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no último duelo, fizeram apenas um regenerativo. A única exceção foi o goleiro Douglas. O volante Flávio, que também desceu, apenas correu em volta do gramado.

Sob o comando de Roger Machado, os demais atletas participaram de um treino técnico com bola. Na atividade, o técnico separou o elenco em dois times e aplicou a atividade com foco na troca de passes e finalização.

Recuperado de lesão, Elton fez um treino físico de transição com o preparador Paulo Paixão. Já Marco Antônio realizou uma atividade na academia. O atacante Rogério tratou da lesão na coxa no departamento médico.

De acordo com a assessoria do Esquadrão, Roger ganha os reforços do lateral João Pedro e do meia Guerra - que retornam após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo - para o confronto em Alagoas

Nesta sexta, 29, o grupo retoma o trabalho no Fazendão.

