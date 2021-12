Roger luta para recuperar cinco quilos perdidos após virose

Apesar da pressão nesta reta final de Série B, neste sábado, 10, e domingo, 11, serão dias de folga para quase todos os jogadores do Bahia. Apenas um vai 'roer a corda' do feriado, voluntariamente, e visitar o Fazendão, em ambos os dias, bem cedo, para treinar.

O motivo para Roger dispensar o descanso, porém, é radicalmente oposto ao que se espera de um atleta que ficou totalmente parado por mais de uma semana. O centroavante não precisa 'fechar a boca' e perder o peso ganho pela inatividade. Pelo contrário: terá que comer, muito, de tudo, e suar o mínimo possível.

Explica-se. Seu último jogo aconteceu no dia 26, contra o Luverdense. Três dias depois, ele foi diagnosticado com uma forte virose, que o deixou sem guardar nada no estômago e intestino por seis dias. Por isso, se ausentou do Ba-Vi e do duelo com o Paysandu. Só voltou aos treinos na quarta.

"Todo mundo achou que era dengue, pela gravidade que foi. Tive muita febre, muita dor no corpo, muito vômito. Esses seis dias foram bem delicados. Nunca vivi isso", lembrou. Por causa da doença, o atacante chegou a ficar internado no Hospital São Rafael.

Ele está recuperado, mas o efeito da doença é visível em sua aparência, muito mais magra, o que, admite, pode ser prejudicial para um centroavante: "Perdi quase cinco quilos. Meu peso normal é 88, estou com 83. Essa perda de peso faz muita diferença. Hoje (sexta) mesmo, fui bem numa parte do treino, mas depois não consegui acompanhar mais o ritmo", relatou.

Reforço contra o Oeste

O retorno de Roger, em sua condição física plena, é prioridade para o Tricolor nesta semana. Sem Maxi, suspenso pelo terceiro amarelo, a tendência é que o novo treinador Charles Fabian o escale ao lado de Kieza no ataque.

Neste ponto, a pausa de 11 dias até pegar o Oeste, no próximo sábado, às 16h30, fora de casa, tem sido benéfica ao Bahia, que traçou um planejamento para Roger, incluindo os treinamentos deste feriado. "Agradeço ao pessoal da parte física e da fisiologia que vai abrir mão da folga para ficar comigo. A regra é comer bastante, descansar e fazer musculação. Vamos ter dois ou três dias para ganhar dois ou três quilos. Espero na terça-feira voltar mais inteiro para ter uma semana boa de trabalho com o grupo", completou o centroavante.

