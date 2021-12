Roger foca nas bolas paradas em treino na Cidade Tricolor

Com foco nas bolas paradas, o elenco do Bahia participou de mais um dia de treino nesta quinta-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo. A atividade deu sequência à preparação do Tricolor para a partida contra o Confiança, que ocorre no próximo sábado, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

No gramado, o técnico Roger Machado iniciou um trabalho em campo reduzido, dividindo o elenco em dois grupos. Em seguida, o foco foi nas bolas paradas ofensivas e defensivas, com cobranças de escanteios e faltas laterais.

O treinado teve quase todo o elenco à disposição para a atividade. As exceções foram o atacante Marco Antônio, o lateral-esquerdo Giovanni e o zagueiro Ernando, que se recuperam de lesões. O elenco se reapresenta na manhã desta sexta, 6, para realizar o último treino antes de enfrentar o Confiança.

Com oito pontos em cinco jogos, o Bahia ocupa a terceira colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Se vencer, o Tricolor pode assumir a ponta, que hoje pertence ao Botafogo-PB com nove pontos. O segundo colocado é o Fortaleza, que, assim como o Esquadrão, tem oito pontos.

