Roger fala em ‘frio na barriga’ antes de final do Baianão

Apesar do pouco tempo no comando do Bahia, o técnico Roger Machado encara já no seu segundo jogo no clube outra decisão: depois da classificação obtida na Copa do Brasil, agora o Esquadrão inicia a disputa da final do Baiano, contra o Bahia de Feira.

A primeira partida da final contra o xará do interior ocorre neste domingo, 14, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Nos últimos dois anos, Roger disputou finais de estaduais pelos clubes que comandou: em 2017, foi campeão mineiro com o Atlético-MG, diante do Cruzeiro. No ano passado, pelo Palmeiras, perdeu a decisão do Campeonato Paulista para o Corinthians.

Entrevistado desta sexta-feira, 12, o treinador tricolor admitiu um certo ‘frio na barriga’ antes das finais, apesar da experiência neste tipo de decisão.

“No dia em que o profissional não tiver o friozinho na barriga e a ansiedade antes do jogo decisivo, pode parar, porque perdeu o entusiasmo pela profissão e por tudo que envolve os jogos finais de campeonatos. Minha ansiedade é controlada pela experiência de mais de 25 anos no esporte. Os atletas sabem que entram para fazer o que de melhor sabem. Mas, não tenha dúvida, os momentos que antecedem os jogos são de muita expectativa”, disse o treinador.

Dúvidas

Na atividade desta sexta, o zagueiro Lucas Fonseca, que estava com conjuntivite, participou normalmente do treino.

Entretanto, o atacante Élber e o goleiro Douglas permanecem como dúvidas. Élber tem um edema na coxa esquerda, enquanto Douglas ainda está em fase de transição depois de uma lesão na coxa.

Na manhã deste sábado, 13, as situações dos atletas devem ser definidas no último treino do elenco no Fazendão antes no jogo deste domingo.

adblock ativo