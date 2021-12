Roger exalta triunfo contra o Grêmio, mas vê erro de estratégia no primeiro tempo

Com o triunfo obtido na noite deste sábado, 1, diante do Grêmio pelo placar de 1 a 0, no Pituaçu, o Bahia chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder na temporada, segunda vitória seguida na Série A. Com isso, o Tricolor de Aço dá um salto na tabela da competição, ocupando a terceira posição no campeonato, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo pelo critério de saldo de gols.

Apesar do resultado positivo, o treinador do Esquadrão, Roger Machado, falou sobre o desempenho abaixo do esperado que a equipe apresentou na primeira metade do jogo. Para ele, houve um erro de estratégia adotada dentro de campo. No entanto, o problema foi corrigido na etapa complementar.

"O Grêmio veio com o que tinha de melhor. Ausências por lesões, convocações, mas veio com o que tem de melhor [...] No primeiro tempo, erramos na estratégia e oferecemos campo ao Grêmio para contra-atacar. Eles poderiam ter saído com a vantagem. No segundo tempo, alteramos o posicionamento para permitir que Artur e Élber flutuassem nas costas do bloco defensivo do Grêmio. Douglas e Elton não conseguiam entrar e sair com tranquilidade. Mas Artur e Élber, que são mais técnicos, conseguiram", analisou.

Depois da rotina corrida que o Tricolor teve que adotar nos últimos dias, nada melhor do que uma semana de descanso para poder se preparar para o próximo confronto. Entretanto, a tarefa para o Esquadrão não é tão fácil assim. Depois da sequência de três partidas jogando dentro da Fonte Nova, o Bahia agora viaja para dois confrontos longe de Salvador.

O primeiro será contra o Ceará, no próximo sábado, 8, às 16h, na Arena Castelão. Devido ao hiato até a partida, Roger Machado falou sobre a semana de 'descanso' e pelo fato de não precisar poupar jogadores para o próximo duelo.

"Talvez, se tivesse próximo jogo na quarta, teríamos que tomar uma atitude. Pela sequência de jogos. Gilberto não pôde atuar, não se recuperou devidamente. Os atletas se doaram dentro de campo. Mais uma vez, fomos premiados com um triunfo importante. A prioridade é descansar. A semana é aberta, mas temos que descansar. Temos jogos importantes até a parada para a Copa América", lembrou o comandante.

Autor do único gol da partida, Roger Machado aproveitou para falar sobre o desempenho de centroavante Fernandão. "Altera a dinâmica. Os jogadores têm características distintas. Mas Fernandão conseguiu brigar, dar tempo para entrar no campo do Grêmio. Não prejudicou de forma alguma", concluiu.

adblock ativo