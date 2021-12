Roger exalta organização tática e usa Copa de 2018 como exemplo

Vivendo ótimo momento no comando do Bahia, com nove trunfos, dois empates e três derrotas em 14 jogos, Roger Machado continua se mostrando competente entre os técnicos da 'nova geração'. Um dos motivos para o seu alto rendimento à frente do Tricolor é a forma como vem conduzindo o time nas duas principais competições nacionais: Brasileirão e Copa do Brasil.

Apesar de ser adepto ao futebol ofensivo, o treinador adotou o sistema de jogo com três volantes, formado por Gregore, Elton e Douglas, com o objetivo de dar um melhor equilíbrio defensivo. Com o trio, o Esquadrão ainda não perdeu e nem sofreu gols. O comandante da equipe baiana comentou em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 6, no Fazendão, a alteração tática.

"Mais que os três volantes é a organização tática e as possibilidades de coberturas que esses jogadores te dão, que são o diferencial do sistema. Quando se tem jogadores com capacidade de jogo e retomada de bola, se tem um time que vai jogar muito. A prova que isso funciona é que se a gente pegar a última Copa os quatro semifinalistas tinham uma trinca forte no meio. Atacavam com velocidade, organização e transição rápida", disse Roger.

Visando o duelo contra o Ceará, Roger deu pistas sobre qual estilo de jogo deverá utilizar para vencer fora de casa. "Acredito que por jogar dentro de casa, o Ceará vai tentar sair para ao jogo, pressionar mais alto. Pode nos dar em algum momento a oportunidade da gente contra-atacar. Em outros momentos, quando não tiver o controle do jogo, vai nos dar a bola, usar os espaços que deixarmos".

Segundo ele, o intuito é que o Bahia saiba jogar de diferentes formas. "A gente quer saber jogar em organização também, não só em transição. A característica do time que estamos montando é entender e saber utilizar cada estilo de jogo a depender do adversário, da dificuldade do jogo, do que podemos explorar do adversário que vamos enfrentar".

O Bahia tem mais dois jogos antes da parada para a disputa da Copa América, ambos fora de casa. Neste sábado, 8, o Tricolor enfrentará o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. E, no próximo dia 12, o adversário será o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre.

adblock ativo