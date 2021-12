Roger espera por proposta do Bahia para renovar

Se teve um jogador com poucas chances de mostrar serviço no Bahia em 2015, esse foi Roger. O atacante foi um dos últimos reforços contratados, restando 13 jogos para o final da Série B. Além disso, perdeu duas partidas por conta de uma virose. No final, marcou três gols em oito partidas.

Por isso, Roger acredita que foi bem no pouco tempo e quer ficar no Tricolor para o ano que vem. Seu contrato, oficialmente, acaba na terça-feira, dia 15. O diretor de futebol do clube, Nei Pandolfo, já mostrou interesse, mas pediu tempo até definir o treinador.

"Acho que dá pra dizer que não tive tempo de jogar. A gente não conseguiu repetir a equipe na reta final, então não tive uma sequência como gostaria. Queria mais tempo para mostrar que eu posso ajudar, espero que dê certo", disse o centroavante.

Segundo Roger, havia um acerto para sua permanência com o antigo gestor, Alexandre Faria. "Tinha acertado com ele de ficar em qualquer circunstância, subindo ou não. Só que ele saiu e fiquei me perguntando se iam ou não me procurar", contou. "Estou esperando o Nei entrar em contato com meu empresário. Ele (Nei) disse que nesse final de semana definiria", completou.

Na visão do atacante, de 30 anos, faltou qualidade e experiência ao grupo para que se subisse à Série A. "A gente tem que reconhecer que tivemos nossas limitações. No momento que o time precisou o grupo era um pouco jovem. Depois chegaram alguns mais velhos, só que já tinha passado. Acho que em algumas horas faltou qualidade, e isso é essencial no futebol", avaliou.

Roger também acredita que a boa estrutura do Bahia vai atrair jogadores nessa janela. "O clube está se organizando a cada dia, pagando em dia, coisa que é difícil no Brasil. Todo mundo quer isso e eu quero muito ficar também. Vamos torcer para que dê certo".

