Roger deve ser novo reforço no ataque do Bahia

Correndo contra o tempo - já que na próxima segunda-feira, 14, é encerrada a janela de transferências do Brasileirão -, o Bahia está próximo de contratar o atacante Roger, que rescindiu contrato com a Chapecoense na tarde desta quinta, 10.

"O jogador não vinha sendo aproveitado na equipe e pediu para rescindir o contrato, que ocorreu de forma amigável. "Ele conversou com a gente, disse que tinha a proposta do Bahia e resolvemos encerrar o contrato, que ia até dezembro deste ano", contou o diretor de futebol da Chapecoense, Mauro Stumpf.

Na atual temporada, o atleta marcou 11 vezes em 20 jogos, uma média próxima a 1 gol a cada duas partidas disputadas. Além da equipe de Chapecó, Roger teve passagens pelo Sport, Ponte Preta, Vitória e Fluminense.

O jogador deve chegar ao Fazendão nos próximos dias para realizar os exames e finalizar a parte burocrática do contrato. Além do atacante, o Bahia acertou o empréstimo lateral-esquerdo João Paulo, em troca com a Ponte Preta pelo atacante Alexandro, também nesta quinta-feira.

adblock ativo