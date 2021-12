Roger defende Ramires e mostra confiança na evolução do meia

De promessa a camisa 10. De um início espetacular a questionado no time titular. É com esse turbilhão de expectativas e críticas que o jovem Eric Ramires tem vivido neste início de temporada. Tudo isso por conta do bom início que teve no profissional, no último ano. As boas atuações criaram muita expectativa em cima da cria tricolor.

Mas o técnico Roger Machado trata o assunto com naturalidade. Ele deve sacar o jogador na partida deste domingo, 19, às 11h, no Morumbi, contra o São Paulo, porém, mostra confiança na evolução do garoto de 18 anos, além de fazer questão de lembrar que o atleta não teve férias, por ter ido disputar o Sul-Americano com a seleção brasileira sub-20.

“Precisamos ter o cuidado de estar sempre conversando, orientando”, comentou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, Roger, que, para o duelo com o Tricolor paulista, vai escalar o volante Elton, promovendo uma mudança de esquema na equipe.

Questionado sobre em qual posição Ramires pode render mais, Roger foi categórico. “Quando usei na sua função [meia], ele foi muito bem. Quando usei lateralmente, também foi bem. Ele alterna momentos, o que é natural para um jogador jovem”, explicou o treinador.

