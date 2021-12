Roger confirma estréia de Rodriguinho contra o Confiança: 'Vai jogar'

Após duas semanas de treinos intensos na Cidade Tricolor, o meia Rodriguinho, principal contratação do Bahia na temporada, vai disputar uma partida pelo Esquadrão de Aço pela primeira vez na partida deste sábado, 7, contra o Confiança (SE), pela Copa do Nordeste. Quem garantiu a presença do meia no duelo foi o técnico do Bahia, Roger Machado. A única dúvida é se Rodriguinho será titular da equipe ou entrará durante o jogo.

>> Quem vai sair para Rodriguinho entrar?

"Não tenho dúvida que o Rodriguinho vai jogar. Veio com status para ser referência em nosso time, jogador experiente, grandes passagens. Vai contribuir muito com nossa equipe. Fazem duas semanas que está inserido em nosso contexto. Foi muito bem tratado, questão muscular, ritmo de jogo. Se encontra em um bom nível. Não tenho dúvida que vai estar em campo. Mas também é importante que eu diga que o time vem jogando bem. Além de colocar aquele que vieram com status para ser a referência, tenho que ser justo com quem está jogando. Naturalmente Rodriguinho vai assumir seu protagonismo dentro da equipe. Tecnicamente ganhamos com a presença dele", disse Roger em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 6.

Mas se engana quem pensa que a partida será de festa pela estreia do meia. Adversário do Tricolor, o Confiança é o líder invicto do grupo B do Nordestão com 13 pontos ganhos em cinco jogos - são quatro vitórias e um empate na competição. Roger reconheceu a dificuldade da partida, mas revelou ter aproveitado o tempo sem jogos para preparar bem a equipe para o duelo.

"O líder com 13 pontos em uma Copa do Nordeste que é muito forte. Estudando nosso adversário, a gente percebe as razões. Time sólido, jogo apoiado, muito bem compactado e tem vencido confrontos difíceis. Parte da semana a gente usou para trabalhar nosso modelo e outra em cima da estratégia de jogo. O time gosta de jogar e, naturalmente, vai deixar alguns espaços. Quando joga fora, joga buscando os contra-ataques, mas nunca abrindo mão de jogar. Vai ser um jogo difícil", pontou o treinador.

Com oito pontos conquistados, o Bahia é o terceiro colocado do Grupo A da Copa do Nordeste atrás de Botafogo (PB) e Fortaleza. O Tricolor precisa do triunfo para se manter nas primeiras posições, o que garante um lugar na próxima fase do torneio regional.

