Roger confirma ausência de Moisés contra o Internacional

O lateral-esquerdo Moisés está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda que o tirou dos últimos três jogos do Bahia no Brasileirão. Ainda assim, o jogador, que está em processo de transição física, não estará à disposição para o duelo deste sábado, 26, contra o Internacional.

Quem confirmou a ausência de Moisés foi o técnico do Tricolor, Roger Machado, que revelou esperar contar com o lateral apenas no duelo do próximo dia 31, diante do Santos, na Vila Belmiro, em São Paulo.

"Moisés vem com bola hoje, primeiro dia de transição. A situação dele é diferente do Nino, que fez três treinos com bola e foi para o jogo. Além da lesão ser diferente, o tempo parado é também. Ele ainda precisa de ritmo de treino para voltar. A partir da próxima partida, deve estar à disposição. Nessa, não", explicou Roger.

Após retornar de lesão, o lateral participou pela primeira vez do treino com o restante do elenco. Na atividade, Roger comandou uma trabalho tático, e, logo depois, os atacantes aprimoraram as finalizações de chutes a gol.

Bahia e Internacional se enfrentam neste sábado, 26, às 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 28° rodada da Série A.

adblock ativo