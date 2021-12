Roger comenta má fase de Gilberto e não crava substituto de Élber

O Bahia vive uma verdadeira montanha-russa neste segundo turno do Brasileirão. Com oscilações entre uma partida e outra, a equipe comandada por Roger Machado ainda busca se estabelecer no G-6, grupo dos times que se classificam à Libertadores. No entanto, essa irregularidade tem incomodado o torcedor do Tricolor, que chegou a vaiar a equipe após a derrota em casa para o Ceará.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 24, no Fazendão, o treinador afirmou entender a reação da torcida e se mostrou confiante para a sequência da competição.

"Entendo a frustração do torcedor, assim como em outros jogos, mesmo não tendo conquistado a vitória em casa, o torcedor aplaudiu, como na eliminação para o Grêmio. Não há necessidade de fazer um discurso de otimismo. É só olhar para a tabela que ele vai ver o reflexo das boas atuações, de uma campanha regular, que nenhum momento flertou com a parte debaixo, e continuamos vivos e com muita esperança de conquistar. Nosso torcedor, embora muito apaixonado, ele também é muito consciente. Sou muito grato e me sinto muito satisfeito, e mesmo quando o torcedor não gosta, mas ele esteve lá, e isso faz toda a diferença", comentou.

A instabilidade da equipe passa muito pela má fase do atacante Gilberto. Com 26 gols na temporada, o centroavante é o artilheiro do clube na temporada, mas não balança as redes há mais de um mês. O último gol do artilheiro foi na derrota do Esquadrão contra o Corinthians, na 20ª rodada.

"Gilberto foi responsável por 60% dos gols. Isso mostra a importância dele. Nos jogos em que ele não atuou e vencemos, substituímos a artilharia por outro jogador, o Élber, o Artur, mostrando a força do grupo. Centroavante fica mais ansioso, mais inquieto, sabe que a responsabilidade é grande. Nesse momento, como comandante, tenho que pegar o melhor momento de cada atleta, mas também dando tranquilidade a quem nos ajudou há pouco tempo, sem deixar de prestar atenção no Fernando, que também está esperando oportunidade. Faz parte, mas o atleta não pode perder a esperança no seu jogo. Ele continua muito motivado", pontuou.

Para o duelo contra o Internacional neste sábado, 26, às 19h, na Arena Fonte Nova, Roger não poderá contar com o atacante Élber, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O treinador não confirmou quem será o substituto, e mencionou as diferentes características das suas opções.

"Pode ser o momento do Marco Antônio, pode ser o momento do Arthur Caíke, que tem entrado tão bem quanto ele. Pode ser a continuidade do Guerra, que na minha opinião jogou bem. Substituição foi mais por conta do cartão amarelo, e por procurar outra característica. Tenho boas opções dependendo da leitura do que o Inter virá. Podemos lançar jogadores com características diferentes. Guerra, Marco e Caíke são diferentes em características".

