Roger comanda jogo-treino para reservas no Fazendão

O elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta terça-feira, 14, no Fazendão, e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, em partida válida pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. O duelo ocorre no próximo domingo, 19, às 11h, no estádio do Morumbi.

O atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Athletico-PR realizaram um trabalho regenerativo. Já os reservas participaram de coletivo, sob o comando do técnico Roger Machado, contra a equipe de transição (sub-23).

O jogo-treino foi vencido por 3 a 1 pelo time profissional, formado com Anderson, Ezequiel (Matheus Silva), Ignácio, Xandão e Everson; Elton (Fernando Medeiros), Flávio e Marco Antônio; Élber (Clayton), Iago e Gilberto (Caíque). Os gols foram de Marco Antônio, Gilberto e Clayton. O meia Max descontou para o sub-23.

Recuperados de lesão, o lateral Moisés e o zagueiro Jackson fizeram apenas trabalho físico no campo. O atacante Arthur Caíke segue em tratamento no departamento médico. Nesta quarta, 15, à tarde, retoma os treinos no Fazendão.

