Roger busca alternativas para deixar Bahia mais ofensivo

O técnico Roger Machado quer cumprir a promessa de deixar o Bahia mais ofensivo. Nesta terça-feira, 10, na Cidade Tricolor, depois de uma atividade voltada para a troca de passes, o treinador dividiu o grupo em duas equipes e trabalhou o mecanismo da pressão alta.

>>Juninho Capixaba destaca intervalos de jogos: "Consertar os erros"

Enquanto os jogadores de defesa eram pressionados e precisavam sair jogando, os de ataque precisavam avançar sobre os zagueiros quando não estavam com a bola.

Sem novidades, a defesa foi armada com João Pedro, Wanderson, Juninho, Juninho Capixaba e Gregore. Na frente, o treinador usou Daniel, Rodriguinho, Rossi, Clayson, Élber e Gilberto.

Os zagueiros Lucas Fonseca e Ernando, recuperados de lesões, iniciaram o trabalho de transição. Já o atacante Marco Antônio segue na fisioterapia do clube.

O Esquadrão volta a campo neste sábado, 14, quando enfrenta o América-RN, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

