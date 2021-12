Roger admite declínio e espera recuperar pontos fora

É notório que o Bahia passa por um momento difícil no segundo turno do Brasileirão. O Tricolor jogou mal e voltou a perder dentro de casa, desta vez, por 3 a 2 do Internacional, adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores. Com o resultado, a equipe baiana ficou a quatro pontos do G-6, e pode terminar a rodada na 10ª posição, caso Athletico-PR e Goiás vençam as suas partidas.

Em entrevista coletiva concedida após a derrota, o técnico Roger Machado admitiu o momento ruim vivido por alguns jogadores o fraco desempenho do Bahia, que só volta a campo na quinta, 31, quando enfrenta o Santos, às 19h15, na Vila Belmiro, em São Paulo, pela 29° rodada do Brasileirão.

"Jogo de hoje tivemos um declino técnico, notadamente. Hoje falhamos tecnicamente em alguns momentos simples. Fator local que foi muito forte no primeiro turno e nesse momento não está sendo. Estamos conseguindo equilibrar um pouco, porque estamos vencendo mais fora. Ideal é fazer o dever de casa. Agora, a gente sai para dois momentos fora de casa e estamos tendo bom retrospecto. A gente precisa manter para recuperar os pontos que estamos perdendo em casa. Alguns jogadores oscilando, porém, nesses momentos de ansiedade, tu vai falhar um pouco mais. Saí muito frustrado, o torcedor também. O que tivemos foi baixo nível técnico de alguns", explicou Roger.

Esta foi a quarta partida seguida em casa que o Bahia não consegue o resultado positivo. O Tricolor perdeu para Athletico, Ceará e Inter, além de empatar com o São Paulo. Com isso, a equipe baiana ficou de fora do G-6. Para Roger, a ansiedade em entrar na zona da Libertadores interferiu no desempenho.

"Talvez pela ansiedade de estar beirando uma colocação no G-6. A ansiedade de conseguir os resultados, principalmente esses que deixamos dentro de casa. Dentro de casa, naturalmente, tu tem que se abrir um pouco mais. Em outros momentos dentro de casa, nós jogamos esperando o adversário, porque o momento permitia que fizéssemos isso. O ambiente do jogo e a atmosfera da arquibancada nos empurra para o ataque e, aí, você vai permitir espaço pra o adversário. Tem que analisar de forma mais ampla como estamos tomando os gols. Contra o Ceará, foram dois gols de bola parada. Contra o Inter, foi um gol de construção, que tomamos pouco. O segundo e terceiro de erros nossos. Tem que saber lidar com essa ansiedade. A partir de agora que a gente vê quem tem o estofo para aguentar esse momento de instabilidade que vai passar".

A boa campanha do Bahia sempre foi explicada pela solidez defensiva demonstrada durante todo o campeonato. O Tricolor não sofreu gols em 15 jogos, sendo a equipe que ficou mais jogos sem sofrer gol na competição. No entanto, nas últimas duas partidas foram cinco gols sofridos.

"Foi justamente contra o Inter o outro momento que tomamos três gols. Nosso time não costuma sofrer gols, tanto que tivemos 15 jogos sem ser vazados. A gente não pode esconder a má atuação. Muitos erros individuais. Trabalhar para corrigir, mas não tirar nossa confiança que é o que vai fazer a diferença. Não podemos dar um passo atrás nem jogar a desconfiança do estádio contra a gente, como foi no começo quando cheguei. Campeonato ainda está muito aberto para a gente", avaliou Roger.

O treinador também comentou sobre a atuação do meia Guerra, que falhou no lance do terceiro gol do Inter. O meia, que é constantemente criticado e perdeu a vaga na equipe titular, foi muito vaiado pela torcida.

"Uma derrota em casa, quem se salvou das vaias? O treinador foi vaiado, substituições são vaiadas, atleta que erra é vaiado. Tenho para mim que a vaia nunca é algo bom. Mas o torcedor entende por se manifestar contra o seu atleta. A gente tem que ter a tranquilidade para não modificar e não permitir que isso te tire do prumo. Ali foi um erro duplo. De um passe por dentro e de um atleta que não estava concentrado completamente e foi antecipado. Não vai se salvar ninguém nesse momento. Atleta tem que ter discernimento, saber que vai ser pressionado, que vão ser vaiados. Essa é a nossa rotina. Quando a coisa vai mal, todo mundo vai sofrer as consequências do estádio que não está gostando", concluiu.

