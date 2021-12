Rodriguinho projeta temporada e faz autoavaliação: "Nunca estive tão bem"

Maior contratação para temporada, o meio-campista Rodriguinho pouco pode mostrar do seu futebol antes da paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19.

Com apenas dois jogos pelo tricolor, um deles sendo o melhor em campo, no último jogo do Bahia antes da parada, o triunfo por 2x0 contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, o jogador falou sobre a preparação para o retorno, sua adaptação ao clube e o que espera da temporada de 2020, em coletiva no Centro de Treinamentos (CT) Evaristo de Macedo, na manhã desta sexta-feira, 10.

Atuando em um dos setores com maior concorrência por posição, o meia realçou a importância de um grande elenco do retorno ao futebol.

"O clube só tem a ganhar com isso, o Roger também. É uma dor de cabeça boa, como se diz no futebol. Como teremos um calendário apertado, com muitos jogos, todos terão a oportunidade de jogar. Então é necessário que se tenha jogadores que não vão jogar em um primeiro momento, mas a sequência será muito grande e a diferença entre os jogos será bem menor, tem que está todo mundo bem preparado para quando tiver a oportunidade retribuir a confiança do treinador", avalia o jogador.

Destacando os seus atributos, o jogador contou como pode ajudar o clube com sua chegada. "Podem esperar muita ofensividade, o Roger sabe das minhas características, que é entrar na área, finalizar e eu estou aqui para isso, para contribuir com assistências, gols e poder ajudar meus companheiros a ter algumas experiências que eu já passei na minha vida", afirma.

Bicampeão brasileiro pelo Corinthians, em 2015 e 2017, realizando atuações que lhe renderam até convocação para Seleção Brasileira, o jogador declarou estar em seu melhor momento como jogador.

"Estou me sentindo muito bem mesmo, acho que nunca estive tão bem na minha carreira para ser sincero, me dedicando muito aos treinos, em tudo que venho fazendo, pretendo demonstrar isso assim que os jogos voltarem", assegurou o atleta de 32 anos.

Questionado sobre o sua negociação com o Bahia, o jogador elogiou o tricolor e disse que espera contribuir com o processo evolutivo do clube.

"A surpresa foi muito boa porque a expectativa era muito grande. Como tinham me falado antes, o Bahia tem uma grande estrutura, um grande treinador, um grande presidente, uma grande diretoria, grandes jogadores, e está subindo de patamar a cada vez mais o clube vem mostrando que tem condições de estar naquele bolo do primeiro pelotão, brigando de igual para igual, com clubes teoricamente maiores então eu chego com essa mentalidade de ajudar e elevar o nível do Bahia o máximo que eu puder", concluiu o jogador.

