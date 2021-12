Rodriguinho faz sua primeira atividade no Bahia

O elenco do Bahia finalizou nesta terça-feira, 18, a preparação para encarar o CSA, pelo Nordestão, na noite desta quarta, 19, em Maceió. A atividade na Cidade Tricolor foi fechada para a imprensa e contou com um treino tático com o provável time que iniciará a partida diante do Azulão.

Apesar de não revelar a equipe, o técnico Roger Machado deve manter a escalação dos dois últimos jogos. A principal novidade dos trabalhos foi a presença do meia Rodriguiho, que participou normalmente do treinamento com bola e, em seguida, fez uma atividade física com os preparadores Paulo Paixão e Luiz Andrade.

No entanto, o experiente jogador não foi relacionado para o embate em Alagoas já que ainda não está regularizado na CBF. Sua estreia deve acontecer diante do Confiança, no dia 7 de março.

