Rodriguinho e Patrick de Lucca testam positivo para Covid-19

O meia Rodriguinho e o volante Patrick de Lucca testaram positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pelo Bahia, no final da tarde desta quarta-feira, 6, após a divulgação da escalação para o confronto contra o Grêmio, que ocorre às 19h15, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

De acordo com a assessoria de imprensa do Esquadrão, os dois jogadores contaminados já foram afastados pelo departamento médico do clube e estão cumprindo seus respectivos períodos de isolamento social.

Além da dupla de meio-campistas, o time comandado por Dado Cavalcanti ainda não poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, por questões contratuais, além do zagueiro Juninho e do volante Gregore, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A grande novidade no time do Bahia para o confronto de tricolores desta quarta está na promoção da dupla de ataque Thiago e Marcelo, que foram vice-campeões da Copa do Brasil Sub-20, no último domingo, 3, em decisão contra o Vasco da Gama.

