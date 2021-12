Rodrigo Rodrigues renova contrato com o Bahia até 2018

Mais um jogador prolongou vínculo contratual com o Esquadrão. Nesta quinta-feira, 2, o clube prorrogou contrato com o centroavante Rodrigo Rodrigues, 19 anos, até o término da temporada de 2018.

O jogador foi vice-artilheiro do último Campeonato Baiano Sub-20, com 9 gols, e hoje integra o elenco profissional, sob comando do treinador Doriva.

Rodrigo Rodrigues iniciou a carreira no Palmeiras e está no Fazendão desde o início da temporada de 2013. Recentemente, além do centroavante, o Bahia renovou contrato de outros jogadores destaques do sub-20: Sávio, Luis Fernando, Juninho, Júnior Ramos e Geovane Itinga.

