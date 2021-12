Rodrigo Pastana é o novo diretor de futebol do Bahia

A diretoria do Bahia tenta mudar o futebol para tirar o tricolor do 19º lugar, com nove pontos, na zona de degola. Para diretor de futebol, no entanto, contratou Rodrigo Pastana, 38 anos, que estava no Figueirense, lanterna da Série A (oito pontos).

Além disso, Pastana saiu desgastado com a torcida do Figueira, apesar de ter ajudado o clube na volta à Série A, em 2013. Um muro do clube chegou a ser pichado com a frase "Fora, Pastana!". O dirigente também foi criticado por Marcos Assunção, ex-volante do Figueirense. "Não consigo conviver com o safado do Pastana", disse, na internet.

O presidente Fernando Schmidt defende Pastana: "No nosso entendimento, o trabalho dele [no Figueirense] foi positivo. Já havia sido alvo quando o Willian [Machado] saiu. Na ocasião, optou-se pelo Bolicenho pela natureza financeira".

Quem também está confirmado, agora para a vaga de Cícero Souza, na gerência de futebol, é Marcus Vinicius, 38, ex-Criciúma, outro clube que briga para não cair no Brasileiro. Ele e Pastana serão apresentados nesta quarta, 30.

*Colaborou Vitor Villar

