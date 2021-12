Rodrigão quer voltar em grande estilo: "Espero fazer gols e dar o triunfo ao Bahia"

Após dois jogos de ausência por lesão, o atacante Rodrigão pode voltar à equipe do Bahia no próximo domingo, 30, as 16h, contra o Sport. Na tarde desta quinta-feira, 27, a esperança de gols do Tricolor disse que espera repetir a atuação contra a Ponte Preta, quando marcou duas vezes, e falou sobre as expectativas para a penúltima partida do Tricolor no 1º turno do Brasileirão.

"No ano passado, na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, eu pude fazer um gol no segundo tempo e colocar o Campinense na final da Copa do Nordeste. Aqui, espero fazer gols e dar o triunfo ao Bahia." relembrou Rodrigão.

Perguntado sobre os desfalques do Sport, Rodrigão mostrou cautela quanto as ausências da equipe pernambucana. "Sempre estamos confiantes nos jogos, sabemos dos desfalques da outra equipe (Sport) e fico um pouco feliz. Mas a gente sabe que quem entrar vai querer mostrar serviço. Temos que estar bem atentos." comentou o atacante.

O Bahia é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro com 19 pontos, quatro a menos que o Sport, 6º colocado. As equipes se enfrentam neste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

