Rodrigão festeja fim da seca de gols: "Tive que ser frio"

Autor do gol de pênalti salvador do Bahia no 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo, 24, Rodrigão acabou com um jejum de seis jogos sem balançar a rede. O período de seca foi de críticas, pois parte da torcida acredita que ele está acima do peso e não vive boa fase.

Rodrigão se diz tranquilo: "Quando atacante não faz gol, começam a vir críticas. Tem que ter 'cabeça de gelo' e trabalhar forte para, quando surgir a oportunidade, estar pronto".

>> Bahia se reapresenta sem os titulares após triunfo diante do Grêmio

Artilheiro do Esquadrão no Brasileiro, com cinco gols, o baiano de Belmonte falou sobre o momento do pênalti: "Treino cobranças de pênalti todo dia. E tive que ser frio, calculista".

Nesta segunda-feira, 26, enquanto os outros titulares tiveram folga, Rodrigão esteve no Fazendão para tratar o tornozelo e fazer exercícios na academia.

MGF expulso

Uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Bahia definiu, no último sábado, a exclusão do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho do quadro de sócios. Ele é acusado de utilizar verbas do clube em benefício próprio. Em nota, MGF, que tem 15 dias para recorrer, afirmou que o Bahia desrespeitou liminar da Justiça para realizar o julgamento de sábado.

adblock ativo