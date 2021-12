Rodrigão é vetado para a partida contra o Santos

Sem jogar desde a estreia como titular, diante da Ponte Preta, o atacante Rodrigão mais uma vez vai ficar no estaleiro. O jogador foi vetado para o duelo contra o Santos, neste domingo, 23, às 11h, no Pacaembu, pela 16ª rodada do Brasileirão. O atleta não vai viajar com a equipe.

O centroavante tricolor estava entre os selecionados para viajar, mas reclamou de dores no pé logo após o treino desta quinta-feira, 20, e por isso foi poupado da viagem e, consequentemente, do jogo. Ele sofreu uma luxação em um dos dedos do pé na partida diante da Ponte Preta, no lance do segundo gol.

A expectativa é que o jogador retorne para o jogo seguinte, no próximo domingo, 30, diante do Sport, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Brasileiro.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

