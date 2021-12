Rodrigão chega para tentar acabar com a crise de gols do Bahia

A experiência do Bahia com Gustavo, o atacante ‘Gustagol’, não deu certo. Mas o Esquadrão está próximo de anunciar um jogador com características similares às do ex-centroavante do Tricolor, que acertou recentemente sua ida para o Goiás.

Também jovem, com os mesmos 23 anos de Gustavo, o novo atacante do time atende pelo nome de Rodrigão. Ou, quem sabe, “Rodrigol”. O jogador já esteve nesta quitna-feira, 6, no Fazendão, fez um treino físico no gramado, e agora depende da realização dos exames médicos para assinar o contrato com o Tricolor, que deve ser por empréstimo até o final desta temporada.

Sem espaço no Santos, o centroavante vem também em busca de chances para jogar, assim como o seu antecessor. Alto, bom no jogo aéreo, forte e finalizador: Rodrigão é o típico camisa 9. A expectativa é que o baiano de Belmonte chegue para resolver o problema da falta de gols do Esquadrão, que marcou apenas duas vezes nas últimas seis partidas.

Neste ano, o atleta fez três gols nas oito partidas em que atuou. No Brasileirão, jogou apenas duas partidas, 48 minutos no total, e não mandou nenhuma bola para as redes. Antes de vestir o uniforme santista, destacou-se com a camisa do Campinense, da Paraíba, na temporada passada, quando em determinado momento do ano chegou a ser o artilheiro do Brasil.

