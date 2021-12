Rodrigão ainda treina em separado; Lucas Fonseca sente lesão

Pela quarta rodada consecutiva, o centroavante Rodrigão é tratado como dúvida pelo Bahia. Durante sua animadora estreia como titular, na qual marcou dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, há duas semanas, ele sofreu uma lesão no pé e não mais voltou a campo.

A suspeita inicial era de fratura num dos dedos do seu pé esquerdo, mas os exames constataram apenas uma luxação. Mesmo assim, as dores reaparecem sempre que o jogador tenta voltar aos treinos de forma mais intensa.

Na terça-feira, ele trabalhou só a parte física no campo do Fazendão. Nesta quarta-feira, 26, não saiu da academia. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Esquadrão, a atividade desta quarta fez parte do protocolo de recuperação do atacante, e a expectativa é que ele participe do treinamento com os demais atletas na tarde desta quinta, 27. Desta forma, teria boas chances de encarar o Sport no domingo, 30, às 16h, na Fonte Nova.

Rodrigão foi desfalque no empate com o Avaí, por 1 a 1, em Pituaçu, no triunfo sobre o Atlético-MG (2 a 0 em Minas) e na derrota do último domingo: 3 a 0 para o Santos no Pacaembu. Em todas as ocasiões, especulou-se sobre a possibilidade de seu retorno – o clube chegou a divulgar que ele viajaria para reforçar o time no confronto com o Peixe, mas voltou atrás.

Logo no começo do treino desta quarta – no qual, debaixo de chuva, o elenco foi dividido em quatro times, com seis jogadores em cada um, para um trabalho técnico – o técnico Jorginho ganhou outro problema. O zagueiro Lucas Fonseca, que jogou contra o Santos por conta de um efeito suspensivo conseguido pelo departamento jurídico do Bahia, sentiu um problema no tornozelo e subiu para realizar tratamento. Assim, também virou dúvida para pegar o Sport.

Lucas sofre com um incômodo no local desde o embate com o Santos. Parecia ter se recuperado, mas as dores ressurgiram nesta quarta.

Em compensação aos dois possíveis desfalques, o volante Matheus Sales retorna depois de cumprir suspensão. E o lateral esquerdo Armero, que vinha ausente por conta de uma pubalgia, voltou a treinar com o grupo nesta quarta. Ele não atua desde o dia 9 de julho, quando o Bahia empatou em casa com o Fluminense por 1 a 1.

Maikon Leite vira opção

Contratado com status de importante reforço, o atacante Maikon Leite ainda não fez o que se esperava dele no Bahia. Nem de longe. Em quase sete meses de clube, realizou nove partidas (duas como titular) e ainda não fez gols. Sua última partida foi há dois meses, na derrota do Tricolor para o Vasco, por 2 a 1, no Rio.

Agora, depois de um período tratando de lesão na panturrilha, o jogador já está treinando normalmente. Por conta disso, foi convocado nesta quarta para dar entrevista coletiva e renovar a promessa de corresponder às expectativas.

“Estou zero bala, pronto para jogar. Se Jorginho optar por me colocar entre os 11 ou entre os três que vão entrar no decorrer da partida, estou pronto. Tem desfalques na frente, pode ser uma oportunidade a mais”, disse, antes de acrescentar: “Estou confiante que eu possa voltar a jogar, voltar a me sentir bem, ter confiança, ter uma sequência e, quem sabe, voltar a ser o Maikon Leite que todo mundo sabe”.

