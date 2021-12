Rodrigão aguarda exame para saber se enfrenta o Avaí no domingo

Na primeira aparição, 45 minutos jogados no duelo com o Fluminense, sucesso em algumas disputas aéreas, doação na recomposição defensiva, três finalizações, mas nada de gols. Na segunda, em sua estreia como titular, quase tudo igual, com uma ‘pequena’ diferença: duas bolas na rede.

Protagonista do triunfo inaugural do Bahia como visitante neste Brasileirão, o 3 a 0 sobre a Ponte Preta na última quarta-feira, o centroavante Rodrigão mudou o status do ataque tricolor, que vinha abalado com apenas três gols marcados na recente sequência de sete partidas sem vencer.

Em uma participação de 102 minutos – pouco mais do que um jogo inteiro – o baiano de Belmonte já entrou na extensa lista de artilheiros do Esquadrão na Série A. Tem os mesmos dois gols de Edigar Junio, Régis, Vinicius, João Paulo e Renê Júnior. Além disso, integra o Top 10 dos jogadores que mais finalizam na equipe. É o oitavo que mais acerta o alvo (três chutes) e o 10º no número geral de conclusões (outros três).

O único problema é que, após anotar seu segundo tento diante da Macaca, Rodrigão sentiu uma lesão no pé esquerdo e teve de ser substituído. A suspeita é de luxação no dedão.

“Fiquei tranquilo quando o dedo encaixou porque eu pensei que tinha quebrado, mas parece que foi só uma luxação. Se Deus quiser, domingo, 16, estarei em campo de novo”, disse o atacante, nesta quinta-feira, 13, no desembarque em Salvador, com a esperança de seguir comandando a ofensiva tricolor no confronto com o Avaí, em Pituaçu, às 7h da noite.

Segundo o médico Rodrigo Daniel, Rodrigão passou a noite de quarta colocando gelo no local e tem chance de atuar no domingo. O jogador seria submetido ainda nesta quinta a um exame de raio-x, além de uma ressonância, para confirmar que teria ocorrido só uma luxação.

Para o técnico Jorginho, será essencial a recuperação do centroavante. Na entrevista coletiva pós-jogo contra a Ponte Preta, o treinador do Esquadrão encheu o novo pupilo de elogios: “É um jogador que a gente observou bastante antes de tomar essa decisão [de contratá-lo]. A gente sabia que ele era forte, de área e, além de ser grande, tem uma boa velocidade”, explicou.

