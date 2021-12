Robson faz dois em Ilhéus e Esquadrão escapa no final

Perdoem o clichê, mas o gol que manteve os 100% de aproveitamento do Bahia neste ano saiu neste domingo, 21, na mais autêntica 'bacia das almas'. Só aos 49 do 2º tempo Robson meteu a cabeça para decretar o 3 a 2 no placar.

O zagueiro foi, de canto a canto do gramado, o protagonista do jogo. O Tricolor fazia, até os 40 minutos do 2º tempo, possivelmente a sua melhor atuação defensiva em 2016; além da ótima atuação de Robson, Tinga e Moisés solucionaram a fragilidade pelas laterais da defesa.

No ataque, Zé Roberto não deixou o time sentir tanta falta de Hernane, ausente com dores no ombro: aos 22 minutos, ele chutou cruzado de dentro da área para defesa de Otávio; aos 32, tocou a bola para Luisinho chutar no travessão.

Aos 36, o camisa 9 fez o pivô para Luisinho na entrada da área; o ponta penetrou em velocidade, tirou um zagueiro e chutou forte de direita. Foi o primeiro gol do Esquadrão.

Assim foi o 1º tempo, sem qualquer chance para o Colo Colo. O time de Ilhéus só apareceu aos 2 do 2º tempo, quando Erick deu um voleio na área após cobrança de falta e acertou o travessão de Lomba.

Ali, começou a tarde de Robson. O zagueiro, que, após más atuações, havia perdido a vaga nos últimos jogos para Éder, marcou o segundo do Tricolor. Aos 4, Juninho cobrou escanteio e o defensor cabeceou no segundo pau para o gol.

Empate e sufoco

O lateral Léo Soares, que havia entrado no Colo Colo no intervalo da partida, acabou expulso após receber dois cartões amarelos em apenas 23 minutos. Parecia, ali, que o jogo ficaria fácil para o Esquadrão.

Não ficou. Aos 40, Jailson Macedo de Freitas tentou 'roubar' um pouco do protagonismo do jogo, e às custas justamente de Robson: apitou falta quando Thiago Almeida caiu dentro da área do Bahia, mas o zagueiro tricolor tocou apenas a bola e o meia do Colo Colo se atirou no gramado. Luís André converteu o pênalti.

O golpe destruiu a atenção defensiva do Tricolor, que passou a jogar burocraticamente. Aos 44, Iaguito cobrou falta na direção da área; a defesa do Bahia, inclusive Robson, parou na linha de impedimento e Eliezio, sozinho, cabeceou para o gol. Foi o empate do Tigre.

Mas, apesar de Jailson, a tarde foi de Robson. Aos 49, a bola sobrou para Rômulo no lado esquerdo, após escanteio. Ele a mandou na cabeça do zagueiro, que a colocou no gol de Otávio. Na comemoração, o defensor, de 22 anos, que até domingo se via muito mais perto do banco do que da titularidade, desabafou: tirou a camisa e foi às lágrimas abraçado aos companheiros.

