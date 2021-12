Rhayner justifica nervosismo para reação tardia do Bahia

A experiência da Copa do Nordeste tem mostrado que os comandados do técnico Marquinhos Santos precisam aprender uma lição para o restante da temporada: manter o mesmo nível de jogo ao longo dos 90 minutos.

O Bahia tem concentrado suas melhores atuações no segundo tempo das partidas. Prova disso é que, dos seis gols marcados no torneio, cinco saíram durante a etapa final - a única exceção foi o gol de Rhayner, marcado aos 26 minutos do primeiro encontro com o Santa Cruz, pela segunda rodada.

Para o atacante, que também marcou o único gol do Tricolor diante da equipe coral, no último domingo - aos 57 do segundo tempo -, a culpa é do nervosismo. "A gente tem entrado com muita ansiedade nas partidas, e isso tem atrapalhado um pouco", opina o atacante.

O problema já havia acontecido contra o Vitória da Conquista, na última quarta. Após levar um gol aos 19 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão conseguiu a virada na etapa complementar, mesmo com dois homens a menos - Fahel saiu machucado e Railan foi expulso aos 42 da etapa final.

O script se repetiu no último domingo, contra o Santa Cruz. Depois de levar um gol com menos de um minuto de jogo, o Tricolor ainda teve Fahel expulso aos oito. Mesmo assim, a equipe melhorou no segundo tempo e quase empatou o placar, que terminou em 2 a 1.

Rhayner revela que a bronca do técnico Marquinhos Santos no intervalo foi fundamental para que a equipe buscasse a recuperação durante a etapa final. "Ele conversou com a gente e lembrou nosso propósito para o segundo tempo", lembra.

Palavra de treinador

O atacante acredita que a orientação do comandante pode ser a chave para que a equipe ultrapasse os problemas emocionais.

"Independentemente do placar no intervalo, ele sempre orienta a gente da melhor forma", revela. "É um excelente treinador. Ele pode dar um jeito pra gente se classificar".

Rhayner confia no espírito esportivo do Conquista para chegar à próxima fase do Nordestão. "Eu acho que não existe equipe que entre em campo para perder. Vamos torcer para que eles façam um bom jogo e consigam ajudar a gente", afirma.

Além de vencer o CSA, na próxima quarta, o Esquadrão precisa torcer para o Santa Cruz não derrotar o Bode.

Fahel justifica expulsão

No desembarque em Salvador, o volante lamentou o cartão vermelho recebido que deixou o Tricolor com dez homens em campo contra o Santa. "Não sou jogador disso. Veja que essa foi apenas minha terceira expulsão no Bahia",argumentou.

Segundo ele, os árbitros também deviam ser punidos por erros no apito. "No futebol, apenas o jogador é punido, enquanto o árbitro vai para casa e dorme tranquilo", reclamou.

