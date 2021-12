Rhayner é poupado do jogo desta quarta contra o Conquista

O atacante Rhayner será poupado do jogo do Bahia fora de casa nesta quarta-feira, 29, às 21h15, contra o Vitória da Conquista, pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Segundo a nota da assessoria do Bahia, o jogador, está com um desgaste físico acentuado. Rhayner atuou como titular nas três primeiras partidas da temporada e marcou um gol no empate em 1 a 1 contra o Santa Cruz Já o meia Branquinho, que foi poupado na última partida, volta ao time.

Após a folga do domingo, o elenco tricolor voltou a treinar na manhã nesta segunda-feira, no Fazendão. O grupo que atuou mais de 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Conquista fez treino na academia, passando depois por uma sessão de massagem, crioterapia (gelo) e piscina aquecida, para recuperar a musculatura.

Já os atletas que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos passaram por um pesado treino de mais de duas horas, onde fizeram uma atividade física intensa e um trabalho com bola no campo principal.

Na terça-feira, o Bahia treino às 08h30 e depois embarca para o Vitória da Conquista às 12h40.

