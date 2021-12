Revelação do Bahia pode estar na mira do Corinthians

Um dos principais destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Gabriel, 22, está sendo sondado pelo Corinthians, segundo matéria publicada pelo site esportivo Lancenet, na manhã deste sábado, 13.

De acordo com a publicação, o Corinthians se assustou com o preço cobrado pelo Esquadrão em uma sondagem inicial: cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões). Por contrato, o vínculo de Gabriel com Bahia vai até 2015.

Entretanto, o gestor de futebol do Bahia, Paulo Angioni, afirmou que o Bahia ainda não recebeu nenhuma proposta por Gabriel, mas admite já ter recebido algumas sondagens pelo jogador. Na opinião de Angioni, será difícil segurar o craque do último campeonato baiano por mais tempo em Salvador. "Não dá para saber (se Gabriel fica em 2013) O que podemos dizer, neste momento, é de que ele é um grande jogador e tem contrato conosco até o ano de 2015...".

Ainda segundo a reportagem do Lancenet, o empresário do jogador, Carlos Leite, já assumiu a negociação com o time paulista. Gabriel também está ligado a empresa Calcio, que desde o último contrato do jogador com o Bahia, passou a ter 20% dos direitos econômicos do atleta.

