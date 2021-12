Reunião define renovação de Cristóvão e Barros

Com o time de férias, uma reunião entre dirigentes e treinador marcará a segunda-feira, 9, do Bahia. Ela está agendada para a manhã desta segunda e deve definir o destino do técnico Cristóvão Borges e do gerente de futebol Anderson Barros.

O primeiro faz, claramente, parte dos planos da cúpula tricolor para a próxima temporada. "Queremos que ele fique. Estamos satisfeitos com o trabalho dele e temos o desejo de vê-lo trabalhando com um material humano melhor", disse o assessor especial do clube, Sidônio Palmeira.

No entanto, o próprio Sidônio e também Cristóvão revelaram no domingo, 8, que, para que o comandante permaneça, é preciso acabar com diferenças de pensamento para 2014.

Nos bastidores, é forte a informação de que o treinador só aceitaria continuar se fosse ao lado de Anderson Barros. No entanto, os dias deste estão contados no Bahia. "Anderson contribuiu durante este período da reta final do campeonato, mas, para 2014, temos outro planejamento", afirmou o assessor especial, que, ao ser questionado objetivamente se o desejo do clube é que o gestor fique ou não, respondeu: "Tire suas próprias conclusões".

Em relação à suposta condição da permanência de Anderson que Cristóvão estaria impondo para

também continuar, Sidônio passou a bola: "Isso você tem que perguntar a ele".

Além do treinador, o Bahia também busca renovar com atletas. Quatro são prioridade: o beque Lucas Fonseca e os atacantes Barbio, Wallyson e Marquinhos. Os dois últimos são os casos mais complicados.

Sidônio ainda revelou que quer contratar dois alas, atacantes de beirada (a depender do sucesso ou não nas renovações) e um centroavante para substituir Fernandão. "Mas não traremos um caminhão de jogadores", avisou o dirigente.

Quanto a Souza, atacante perseguido pela torcida que tem contrato até o fim de 2014, cravou: "Queremos achar outro clube pra ele, mas ainda estamos conversando".

Fernandão se emociona em sua despedida

No seu último jogo antes de ir atuar no futebol turco, o atacante ganhou uma placa e uma chuteira dourada como homenagem do clube. Ele deixou o campo chorando de emoção: "É um até logo"

