Retorno Tricolor: Bahia anuncia volta aos treinos nesta terça

O Esporte Clube Bahia anunciou, por meio do seu aplicativo oficial, que retomará os treinamentos em seu Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 16.

Após realizar exames na última quarta-feira, 10, onde todos funcionários e jogadores do clube foram testados e dois jogadores testaram positivo para Covid-19, o retorno ocorrerá após a autorização da prefeitura de Salvador, Camaçari e Dias d'Ávila.

O elenco, comissão técnica e demais funcionários de apoio, receberam uma cartilha com recomendações avalizadas pelo Departamento Médico do clube, juntamente à Diretoria de Futebol e Executiva.

Entre as medidas preventivas estão:

Atletas e funcionários devem chegar ao CT devidamente uniformizados, já que os quartos estarão fechados, os pertences de cada um devem ser deixados no carro, após deixar o veículo no estacionamento, a orientação é seguir até a tenda médica instalada no campo 1, higienizar as mãos com álcool em gel e passar pela triagem onde será aferida a temperatura diariamente, após os treinamentos, todos devem ir diretamente para casa sem parada em outros lugares, todos estão orientados a higienizar seus respectivos carros com álcool 70% e a colocar o material de trabalho para lavar de maneira separada, evitando misturar com roupas de familiares.

