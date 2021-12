Reta final: Bahia se prepara para últimas rodadas do Brasileirão

O elenco do Esporte Clube Bahia retornou de Curitiba nesta quinta-feira, 1º, e seguiu com treino intenso no feriado desta sexta-feira, 2. O Tricolor deu início a preparação para as últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio acontece neste domingo, 4, dia em que recebe a Chapecoense, às 18h na Fonte Nova.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no confronto contra o Atlético-PR na quarta-feira, 31, fizeram um treinamento focado na academia, além de sessão de fisioterapica, somando a piscina aquecida e barris de gelo.

Os demais jogadores se dirigiram ao campo e para participar de um treino com bola, sob o comando do técnico Enderson Moreira e dos auxiliares Cláudio Prates e Luis Fernando Flores.

O único titular na partida em Curitiba que trabalhou no gramado foi o goleiro Douglas. Já o atacante Gilberto ficou no departamento médico, por estar se recuperando de uma lesão no joelho. Neste sábado, 3, o grupo irá retornar às 9h, para realizar o último treino antes do confronto neste domingo.

