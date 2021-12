Resultado da eleição do Bahia será divulgado com atraso

Previsto para ser divulgado às 17h, o resultado da eleição para o novo presidente do Bahia deve sofrer um atraso de alguns minutos, em função das falhas ocorridas durante o dia. Representates de todas as chapas concorrentes vão se reunir ao término do pleito para avaliar os problemas técnicos e as reclamações dos eleitores. A previsão é que o presidente eleito seja anunciado por volta de 18h30.

Uma das urnas sofreu um problema após ter registrado 16 votos, que podem ser anulados. Já um torcedor reclamou que outra pessoa passou em sua frente na fila e votou em seu lugar. Outros defeitos ocorridos nos tablets utilizados no pleito foram corrigidos em seguida com a votação em cédulas.

Tricolores movimentam a Arena Fonte Nova na manhã deste sábado, 13, para escolher o novo presidente do clube nos próximos três anos. O sistema de tablet chegou a falhar

No início da manhã, a votação na Arena Fonte Nova já havia sofrido um atraso por conta das falhas, ocasionando filas, mas a situação foi normalizada cerca de 30 minutos depois. O torcedor Iuri Cordeiro contou que, apesar do problema, a votação é rápida.

O uso de tablets na eleição foi motivo da polêmica e alguns candidatos chegaram a criticar a escolha, mas acabaram aceitando a utilização desse equipamento.

Vai votar na eleição do E.C Bahia? Participe da cobertura

Ídolo do Bahia na década de 90, Ueslei também compareceu a Fonte Nova e atendeu aos pedidos da torcida. O tricolor mirim, Felipe, de 4 anos, aproveitou e registrou o momento ao lado do ex-jogador. Felipe acompanhou o pai, Emerson Monteiro, e o avô, de 75 anos, na votação.

A expectativa do Bahia é que mais de 5 mil torcedores participem do pleito, superando o número que votaram em 2013. Até esta sexta, cerca de 3.500 sócios tiraram o cartão eleitoral. O procedimento também pode ser realizado neste sábado na própria Fonte Nova.

Seis candidatos concorrem na eleição: Antônio Tillemont (94), Flávio "Binha" (99), Marcelo Sant'Ana (91), Marco Costa (93), Nelsival Menezes (97) e Olavo Fonse (98). A votação segue até as 17 horas.

