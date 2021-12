Responsabilidade é minha, diz Barroca após derrota do Bahia

O torcedor do Bahia que assistiu a derrota para o Luverdense por 2 a 0 pelo jogo de ida da Copa do Brasil deve ter se surpreendido ao ver a escalação inicial da equipe, escalada pelo auxiliar técnico Eduardo Barroca.

Após o jogo, Barroca revelou ter feita uma escolha por usar os jogadores mais experientes na partida, que contou apenas com o elenco reserva do tricolor baiano. O zagueiro Danny Morais acabou adaptado como volante e o lateral Neto foi usado como meia. Com o resultado negativo no jogo no Mato Grosso, o treinador interino assumiu a culpa pelo revés.

"Não esperava isso. Não conseguimos sair da pressão deles. A responsabilidade é toda minha. Fiz uma tentativa de usar os jogadores mais experientes e mesclar com os meninos. Mas o time adversário é uma equipe madura e soube aproveitar bem".

adblock ativo