Reservas vencem coletivo e Jorginho mexe no time

Cada vez mais seguro do trabalho que tem realizado durante a intertemporada, o técnico Jorginho voltou a repetir escalação do time titular em treino coletivo que comandou na tarde desta quinta-feira, 14, no Fazendão.

Entretanto, diante da boa movimentação do time reserva, que venceu a atividade por 1 a 0, o treinador tricolor esboçou uma mudança na formação da equipe principal: tirou o volante Diones e lançou mão do meia-atacante Marquinhos Gabriel. O time, então, passou a ter mais uma alternativa no setor de ataque.

O gol dos reservas foi marcado por Zé Roberto. O jovem Ítalo Melo também entrou no time titular: ficou com a vaga de Paulo Rosales. A equipe titular iniciou o treino formada por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Brinner e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Rosales; Adriano e Obina.

Com dores na panturrilha, o atacante Souza foi poupado da atividade, mas deverá ser uma das opções de Jorginho no jogo do próximo domingo, 17, contra o Vitória da Conquista. Omar e Ryder, ambos em recuperação de lesões, estão fora do certame.

O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta sexta-feira, 15. No sábado, 16, a delegação viaja para Vitória da Conquista.

