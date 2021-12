Reservas do Tricolor não saem do zero contra o Fla de Guanambi

Em um jogo fraco, de muita luta e pouca categoria em campo, o Bahia não saiu do 0 a 0 com o Flamengo, nos Estádio 2 de Julho, em Guanambi, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Tricolor foi aos 18 pontos e não conseguiu ultrapassar o Fluminense de Feira (20) na tabela de classificação, ficando na 3ª colocação.

Contudo, com os outros resultados da rodada, o Bahia acabou garantindo sua classificação às semifinais do torneio, juntando-se ao Vitória e ao Touro do Sertão. Resta ainda ao Esquadrão dois jogos pelo torneio: no dia 9, joga o clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova, e depois fecha sua participação na 1ª fase contra o Atlântico, no dia 12, em Pituaçu.

Os dois próximos compromissos do Bahia são pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira, às 21h45, em Aracaju, faz o jogo de ida das quartas de final contra o Sergipe. No domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, recebe o adversário para o duelo de volta.

O jogo

Como já anunciado, o Bahia viajou para Guanambi apenas com seus reservas, poupando-se para os dois jogos das quartas de final do Nordestão, quarta e domingo, contra o Sergipe. Atuando contra um aguerrido e quase desesperado Flamengo - vice-lanterna e na zona de rebaixamento do Baianão -, o Tricolor não conseguiu impor seu futebol em nenhum momento do duelo, mesmo com a boa qualidade do gramado do Estádio 2 de Julho.

Tanto foi assim que o time da casa teve duas grandes chances de marcar no 1º tempo, forçando o goleiro Anderson a fazer duas boas defesa, primeiro com Galhardo, logo aos 4 minutos, e depois com Josy, aos 40. O Bahia teve apenas um bom momento, nos pés de Gustavo, que livre na grande área, chutou colocado, para fora, aos 18.

O ritmo no início da etapa final foi o mesmo e o jogo só mudou quando o Flamengo de Guanambi passou a mostrar cansaço, devido à correria do 1º tempo e também ao forte sol de ontem no Centro-Sul baiano.

O Bahia então passou a ter mais posse de bola, mas com um meio-campo sem qualquer criatividade e inspiração zero do trio de atacantes formado por Gustavo , Maikon Leite e Edigar Junio (os dois últimos visivelmente fora de forma), o Tricolor só esteve perto de marcar nos acréscimos, em duas cabeçadas em lances de bola parada. Aos 47, após escanteio, Rafael salvou a tentativa de Mário em cima da linha. Aos 51, Gustavo raspou uma cobrança de falta, mas a bola foi para a linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

Flamengo de Guanambi x Bahia - pela 9ª rodada do Campeonato Baiano

Local: 2 de Julho, em Guanambi

Data: 26/03/2017

Horário: 16h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Cartões amarelos: Deon, Jô, George, Joadson,Rafael (Flamengo de Guanambi / Matheus Sales, Renê Júnior, Juninho Capixaba (Bahia)

Cartões vermelhos: Joadson

Flamengo de Guanambi: Pavão, George (Dalmar), Edvan, Teles e Joadson; Galhardo, Eduardo e Diego Recife (Gabriel); Rafael, Josy (Jô) e Deon. Técnico: Fernando Dourado.

Bahia: Anderson; Wellington Silva, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Matheus Sales, Renê Júnior e Diego Rosa (Feijão); Maikon Leite (Mário), Edigar Junio (Kaynan) e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

