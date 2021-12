Reservas do Bahia perdem para sub-20 em jogo treino

Os reservas do Bahia realizaram na tarde desta terça, 22, um jogo-treino com a equipe sub-20. Na atividade, o grupo principal perdeu pelo placar de 2 a 1 para o time de juniores. Os gols da base foram marcados por Allan Dellon e Douglas, enquanto Marco Antônio descontou para os profissionais.

Segundo a assessoria do Esquadrão, o grupo principal estava com Anderson (Pedro), Ezequiel, Ernando, Wanderson e Xandão; Ronaldo (Ignácio), João Pedro (Edson) e Lucca; Marco Antônio (Shaylon), Rogério e Fernandão.

Enquanto isso, a equipe comandada por Pablo Fernandez foi formada com Fabrício, Douglas Borel (Pedro), Lucimário (Matheus), Diego (Lucas) e Caio (Igor); Índio (Josué), Luis Felipe (Railan) e Vitinho (Douglas); Daniel (Guilherme), Paulo Henrique (Elly) e Tiago (Angelo e, depois, Allan Dellon).

Como de costume, os titulares que começaram atuando contra o Ceará se reapresentaram apenas com um trabalho regenerativo na academia do CT, sem descida para o gramado. Recuperado da lesão muscular na coxa, o lateral-esquerdo Moisés realizou uma atividade específica no campo.

O Tricolor volta aos trabalhos na tarde desta quarta, 23, às 15h, no Fazendão.

