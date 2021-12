Reservas do Bahia participam de atividade no Fazendão

Os atletas que não foram relacionados pelo técnico Roger Machado para a partida contra o Grêmio, realizado na noite da última quarta-feira, 10, treinaram na manhã desta quinta-feira, 11, no Fazendão. A atividade contou com o zagueiro Marllon, último reforço anunciado pelo clube.

O responsável por comandar o treino foi auxiliar técnico Cláudio Prates. Na atividade, o grupo realizou um trabalho técnico de transição da defesa para o ataque. Na sequência, os atletas participaram de uma atividade com troca de passes rápidos, cruzamentos na área e finalizações.

Ernando, em tratamento de uma hérnia de disco, e o atacante Rogério, com problema no ombro, não treinaram. O elenco completo do Bahia volta a trabalhar na manhã de sexta-feira, 12, no Fazendão.

O Tricolor volta a campo neste sábado, 13, contra o Santos em Pituaçu, às 19h, em partida válida 10°rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

