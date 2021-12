Reservas do Bahia fazem treino técnico no Fazendão

Depois de voltar de Joinville com um ponto na bagagem,o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 1º, no Fazendão, dando início à preparação para enfrentar o Vasco no sábado, 3, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Enquanto quem atuou como titular na partida da última terça, em Santa Catarina, realizou uma atividade física na academia, os demais desceram ao campo para um treino técnico sob o comando de Guto Ferreira.

Na manhã desta sexta, 2, o time faz o último treino antes do duelo contra a equipe cruzmaltina.

adblock ativo