Reservas do Bahia fazem coletivo contra transição

Após vencer o CSA, o elenco do Bahia se reapresentou no Fazendão nesta segunda-feira, 2, para dar início à preparação contra o Vasco, pela 18° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado, 7, às 11h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Na atividade desta tarde, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a equipe alagoana apenas correram em volta do gramado. As exceções foram o lateral Nino, o zagueiro Lucas Fonseca e o meia Guerra, que fizeram um trabalho na fisioterapia e na academia. A única baixa nesta segunda foi o volante Elton, que com um incômodo no joelho, ficou na fisioterapia e na sala de musculação.

Sob o comando do técnico Roger Machado, os demais atletas participaram de um coletivo contra o time de transição, que terminou 1 a 0 com gol do atacante Fernandão. A equipe principal foi formada por Anderson, Ezequiel, Marllon, Wanderson (Xandão) e Giovanni; Ronaldo, João Pedro e Shaylon (Marco Antônio); Élber, Arthur Caíke e Fernandão.

