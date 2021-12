Reservas do Bahia enfrentam Nacional pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 2, às 21h50 (horário da Bahia), o time reserva do Bahia tem um novo desafio. O adversário, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, em Manaus, será o Nacional-AM. O objetivo é vencer por dois gols de diferença e, de acordo com o regulamento da competição, eliminar o confronto de volta, que, a princípio, está agendado para o dia 16 deste mês.

O sucesso significará não só a classificação como também um descanso na maratona de dois jogos por semana que o Tricolor vem encarando. Para os atletas que vão a campo esta noite, ainda há um bônus adicional: a possibilidade de uma chance no time titular.

Na outra vez em que o técnico Sérgio Soares acionou seu time reserva, em 18 de março, no empate em 1 a 1 com o Campinense, pela Copa do Nordeste, o motivo foi o mesmo: poupar os titulares de uma partida e também de uma viagem longa e desgastante.

Na ocasião, o saldo foi considerado positivo. Primeiro, porque era o duelo de uma equipe já classificada diante de outra que, em casa, jogava sua vida no torneio. Segundo, porque o gol de empate dos paraibanos no último lance dos acréscimos não anulou a boa partida realizada pelo Tricolor ao longo dos 90 minutos.

A prova de que a atuação do time reserva foi positiva veio uma semana depois, quando os titulares voltaram a Campina Grande para enfrentar o mesmo Campinense, dessa vez pelas quartas de final, e se depararam com um jogo duro, terminado em 0 a 0.

Foi com aquela boa atuação do dia 18 de março que o polivalente Patric, de 20 anos, conquistou a titularidade na lateral-esquerda e Douglas Pires começou a se firmar como o goleiro do Tricolor. Fora que a partida registrou o primeiro gol do meia Tchô pelo Bahia.

Focados

Nesta quinta, com somente duas mudanças - Lenine, no meio, e o antigo titular Carlos, na lateral-esquerda - a equipe chamada de "alternativa" por Sérgio Soares volta a campo com um foco claro: classificar o Bahia e ainda cavar uma vaga no time principal.

"Apesar da viagem longa, todos nós estamos empolgados pelo fato de termos uma chance de começar jogando. Será importante para mostrarmos ao treinador que estamos prontos, em caso de suspensão ou lesão dos titulares. Cabe à gente, agora, dar conta do recado", afirmou o atacante Zé Roberto que, entrando no segundo tempo, já anotou duas assistências nesta Copa do Nordeste.

Já o veterano Chicão, que, no começo do ano, havia sido contratado para ser um dos destaques do Esquadrão, espera reconquistar torcida e treinador com sua experiência. Em 2009, pelo Corinthians, e em 2013, pelo Flamengo, ele foi campeão da Copa do Brasil.

"Tem que saber jogar a competição. Ela tem o gol fora de casa, que faz uma diferença muito grande. É um torneio bom, que dá vaga na Libertadores. Tem que saber jogar sempre para vencer. Fico feliz de ter conquistado dois títulos e chegado a quatro finais", disse o zagueiro.

"Hoje, terei também a responsabilidade de conter a ansiedade dos mais jovens. Os meninos estão começando agora e temos que passar para eles que a responsabilidade é muito grande. Estamos representando um clube de grande tradição, que é o Bahia. Se sofremos uma derrota hoje, todos nós vamos ser cobrados. Não apenas os mais experientes. Os mais novos também serão", finalizou.

adblock ativo