Reserva de luxo, Kléberson briga por vaga do suspenso Diones

No dia 28 de junho, a imprensa desportiva baiana destacava - fosse em rádio, tevê, internet, jornal impresso, etc. -, a contratação do volante Kléberson pelo Bahia. Nas matérias era senso comum ressaltar o 'reforço de peso' trazido pelo Esquadrão de Aço.

Jogador de currículo invejável, que carregava o status de ter conquistado o título de pentacampeão mundial na Copa de 2002, sua presença no time titular era certa. Era. Na prática, o paranaense se juntou ao grupo dos 'reservas de luxo', que conta com as 'ilustres' presenças de Mancini, Coelho, Ciro, Junior e, recentemente, Zé Roberto. Ao todo, Kléberson fez apenas 16 partidas, metade destas entrando no decorrer da partida.

Porém, o destino, ao que tudo indica, volta a lhe sorrir. Isto porque o volante - que acumula passagens por Atlético-PR, Manchester United (ING), Besiktas (TUR) e Flamengo-, é o favorito para herdar a vaga deixada por Diones, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no duelo contra o Cruzeiro, domingo, em Minas. No entanto, Fabinho e Victor Lemos correm por fora. Autor de dois gols no certame, o pentacampeão leva vantagem por conta de sua versatilidade. É capaz de defender e atacar com a mesma qualidade.

Sequência - Pesa, no entanto, a falta de sequência no certame. O que, em partes, explica o porquê da titularidade absoluta de Diones - presente em 31 das 34 rodadas disputadas até agora. Concorrente à vaga, o volante Fabinho também explora tal fato como 'trunfo' no singular embate. Afinal, o paulista de São Bernardo do Campo desfilou em 27 ocasiões pelos gramados da Série A. Destas, 22 como titular. Bem verdade, porém, que em 11 atuando como lateral-direito.

Contexto que, na ótica do agora titular absoluto da posição, Neto, deve fazer parte das considerações de Jorginho na escolha pelo substituto da vaga. "Sentirei muito a ausência de Diones, justamente por ele me dar apoio pela lateral. Sei que, quando eu avanço ao ataque, ele preenche o espaço que deixo em aberto. E vice-versa. Quem entrar vai ter de ficar ligado quanto a isto. Mas tenho certeza que o escolhido fará tudo para ajudar o time", ressalta o camisa 4, que tranquiliza a torcida.

"Não nos falta dedicação. Vacilamos em algumas partidas, mas a torcida pode ficar tranquila.

Não cairemos", disse. Justamente por conta do difícil cenário - o Bahia em 16º, com 40 pontos, a 4 do Z-4 -, o volante Victor Lemos, de 25 anos, surge como terceira opção. O técnico Jorginho teria receio de queimar a jovem promessa.



