Reprovado em exames, Allione vai retornar ao Bahia; Mena é vendido

O meia Allione vai retornar ao Bahia após ter sua negociação frustrada com o Racing (ARG). No clube argentino, o jogador realizou exames médicos que detectaram uma artrose no joelho e acabou não assinando contrato.

Como pertence ao Palmeiras, mas ainda tem vínculo de empréstimo com o tricolor baiano até o final da temporada, o retorno do atleta é iminente. O argentino deve ser reintegrado ao elenco do técnico Enderson Moreira ainda nesta semana.

Em 68 partidas pelo Bahia, Allione marcou quatro gols e está em sua segunda passagem pelo clube.

Mena

Por outro lado, o lateral-esquerdo Mena não é mais jogador do Bahia. O jogador chileno já realizou exames médicos no Racing (ARG), foi aprovado e assinou um contrato de quatro anos com o clube argentino.

De acordo com a imprensa da Argentina, a equipe de Avellaneda comprou 100% dos direitos econômicos do atleta junto ao Bahia por 950 mil dólares.

