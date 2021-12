Renovado, Bahia larga contra o embalado Conquista

Adriano, Obina e Paulo Rosales: são estas as novidades do Bahia para tentar apagar da memória do seu torcedor as imagens do time que fracassou na Copa do Nordeste e para começar a trilhar um 2013 promissor.

O novo trio ofensivo será a grande aposta do time comandado pelo técnico Jorginho para o jogo de estreia no Campeonato Baiano, na tarde deste domingo, 17, contra o Vitória da Conquista, então o melhor colocado na primeira fase do torneio.

O jogo no Estádio Lomanto Júnior será válido pela primeira rodada da segunda fase do estadual, etapa em que os clubes do Grupo 2 e do Grupo 3 duelarão em confrontos cruzados, em jogos de ida e volta. Enquanto o tricolor faz parte do Grupo 2, o Bode é um dos quatro clubes do Grupo 3.

Depois de 40 dias sem jogos oficiais, o Bahia que vai a campo no Lomantão tem ainda mais uma diferença em relação ao time que pouco empolgou a torcida tricolor durante o Nordestão: além do novo trio de ataque, Brinner debuta entre os titulares, em lugar de Danny Morais.

Com a moral de quem foi líder e de quem conquistou 17 pontos na primeira fase, o Bode chega à segunda etapa do Baianão apontado como o time mais capaz de fazer frente ao Bahia, ao Feirense e ao Vitória, que entraram na competição somente depois de terem participado da Copa do Nordeste.

Esquadrão - O longo período de intertemporada no Fazendão foi suficiente para que Jorginho pudesse buscar alternativas dentro do elenco para solucionar os problemas apresentados durante o Nordestão.

A primeira medida do treinador foi mexer em todo o setor ofensivo: assim que teve à sua disposição o meia argentino Paulo Rosales, e os atacantes Adriano Michael Jackson e Obina, o comandante do Esquadrão passou a testar o trio entre os titulares.

O desempenho do novo ataque agradou e Jorginho, então, passou a sacar Zé Roberto, Ryder e Souza. A formação com três volantes, no entanto, está mantida: Diones, Fahel e Hélder seguem absolutos no time titular.

A outra mudança na formação está no setor defensivo: Titi agora tem Brinner, ex-Botafogo, como seu companheiro de zaga. Neto e Jussandro estão mantidos nas alas.

Bode - O técnico Altair Coimbra não poderá contar com o volante Júnior Gaúcho, que acabou suspenso após o último jogo da primeira fase, contra o Juazeirense.

Para a vaga, Altair diz ainda estar em dúvida entre os também volantes Rickson e Dunga. O restante do time deverá ser o mesmo que bateu o Cancão de Fogo por 2 a 0.

Com média de 1.178 torcedores na primeira fase, o Conquista espera que o seu torcedor compareça ainda mais nos jogos decisivos do Baianão. Para o confronto contra o Bahia, a expectativa é de casa cheia - os ingressos são vendidos por R$ 10,00.

A liderança na primeira fase do Campeonato Baiano já rendeu ao Conquista uma vaga na Copa do Nordeste em 2014. É o único clube que já entra na face decisiva do Baianão garantido no torneio estadual.

