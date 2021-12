Renovação de Jorginho é a prioridade para o Bahia

Permanência assegurada, 2012 já é passado. Agora, a diretoria do Bahia inicia o planejamento para próxima temporada. Nesta terça-feira, 4, às 10h (local a definir), o gestor Paulo Angioni e o presidente Marcelo Guimarães Filho irão conceder entrevista coletiva.

Na pauta de assuntos, além do CT novo - previsto para ser inaugurado em abril de 2013, em Dias D'Ávila - e da mudança de 'casa' - de Pituaçu para a Arena Fonte Nova -, os dirigentes irão falar sobre as renovações de contrato.

Já é certo o interesse do clube em renovar o vínculo com o técnico Jorginho, que se reúne hoje com o presidente. Além dele, outros atletas, que têm vínculo com o clube apenas até dezembro e agradaram, a exemplo dos zagueiros Lucas Fonseca, Danny Morais e Alysson, além do volante Diones, serão procurados para renovar.

Nesta lista, até mesmo o contestado Jones Carioca deverá ter o vínculo ampliado para 2013. "Eu quero ficar", assegurou o atacante.

Discurso semelhante ao do volante Diones. "Esta semana devemos selar essa renovação", disse, confiante, o jogador emprestado pelo Bahia de Feira.

O mesmo, porém, não pode ser dito quanto ao futuro dos atacantes Júnior, Ciro, Elias e do meia Mancini. Com contratos expirando este mês, nenhum deles interessa.

